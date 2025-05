Dai vecchi giocatori granata alle squadre italiane ed estere: tutti gli omaggi sui social dedicati al Grande Torino

4 maggio 1949. Una data scolpita nella storia, quella del calcio. Come ogni anno, a 76 anni dalla scomparsa del Grande Torino, gli Invincibili vengono omaggiati da tutti gli appassionati e non, senza distinzione di maglia o di bandiera. Ecco alcuni dei messaggi social in onore del Grande Torino.

Il ricordo del club

Il club granata, sui propri profili social, ha pubblicato un’immagine ritraente gli Invincibili aggiungendo come didascalia: “1949-2025. Onore al Grande Torino”. Questa è stata ripresa da tanti elementi della squadra, tra cui anche Vagnati.

Gli omaggi delle squadre di Serie A

Come accaduto anche lo scorso anno, la prima squadra a omaggiare il Grande Torino è stata la Juventus, la quale ha pubblicato un tweet con scritto: “4 maggio 1949. Nella tragedia di Superga se ne andava il Grande Torino. Oggi, sempre, Juventus Football Club si unisce al ricordo”.

A i bianconeri si è poi unito il Milan, che ha scritto: “Nel ricordo del Grande Torino che 76 anni fa ci lasciò nel tragico incidente di Superga”.

Il Genoa, invece, ha aggiunto: “04/05/1949-04/05/2025. In memoria del Grande Torino che ci lasciava 76 anni fa nella tragedia di Superga”.

Le parole dei personaggi pubblici

Anche Antonio Tajani, ministro degli esteri, ha pubblicato un tweet in cui ha ripreso un video all’interno del quale ha rilasciato delle dichiarazioni: “La prima cosa che ho fatto quando ho portato mio figlio allo stadio qua a Torino è stato portarlo a Superga, perché lo sport deve insegnare a rispettare tutti i grandi campioni e nessuno si può dimenticare del Grande Torino. Lo dice uno che è 100% bianconero. Il Grande Torino rappresenta una parte fondamentale della storia del calcio italiano, e nello sport il rispetto è la cosa fondamentale. Riconoscere le capacità degli avversari credo sia una delle basi dello sport”.