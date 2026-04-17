Termina, oggi, il processo bis agli ultras del Torino con pene fino a 8 mesi di reclusione e l’obbligo di firma

Dopo essere stati assolti in secondo grado dall’accusa di violazione del daspo avvenuto tra il 2023 e il 2024, la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza degli 8 ultras ribaltandone l’esito finale. Si è concluso, oggi, il processo bis degli ultras granata che, nonostante la difesa sostenesse l’assenza di pericoli per la sicurezza e l’ordine pubblico, sono stati giudicati colpevoli e, per questo, condannati a pene fino a 8 mesi di reclusione. A questo si aggiungono anche un ulteriore daspo della durata di due anni e l’obbligo di firma in Commissariato mezz’ora dopo l’inizio della partita e mezz’ora prima della fine.