Lo scozzese è in via di guarigione e potrebbe mantenere il posto al fianco di Zapata. Karamoh resta comunque in allerta

Venezia-Torino è cominciata da 18 minuti e Borna Sosa dall’out mancino getta un pallone in area di rigore. Sulla sfera si avventa Zampano, che di fatto offre su un piatto d’argento un rigore in movimento al giocatore granata che si trova nei paraggi. Quell’uomo è Ché Adams, che col destro prova a incrociare all’angolino. Lo scozzese non fa però i conti con l’istinto felino di Joronen, che si getta alla sua destra, ad evitare la rete dello 0-1 ospite. Grande confusione e difesa del Venezia che allontana. Questo l’ultimo highlight degno di nota di Ché Adams, prima di lasciare il campo al 77′ a Tameze e attraversare un periodo di sosta, lontano dalla nazionale.

Ché Adams, allarme per Vanoli

Il Ché infatti ha risposto di no alla chiamata del suo ct Steve Clarke per le gare di Nations League in programma contro Polonia e Portogallo. E’ rimasto a Torino, a lavorare per affinare ancora di più i principi offensivi di Vanoli e la sintonia con il partner d’attacco Duvan Zapata. L’unico impegno di fronte a un pubblico gremito, quello di sabato scorso. Ma Ché Adams, alla partitella in famiglia, non si è fatto vedere, facendo scattare più di qualche campanello di allarme in vista della ripresa di una Serie A in cui ha impiegato due giornate per diventarne uno dei protagonisti, con l’esordio da titolare impreziosito dal gol all’Atalanta.

L’opzione Karamoh

Una settimana lavorativa dunque di apprensione quella che sta volgendo verso il termine. Lo scozzese è stato soggetto di monitoraggio quotidiano, col solo intento di vederlo tra i convocati della gara col Lecce e la speranza che i fastidi muscolari si rivelassero un problema di poco conto. Nel mentre Vanoli si è tutelato lavorando con il materiale a disposizione, ossia con il totem Duvan Zapata e l’unica punta restante Yann Karamoh. Il francese, in caso di forfait di Adams, si candida a titolare, dopo un precampionato da assoluta sorpresa in cui ha saputo trovare il gol nelle amichevoli, al contrario di un ‘Tonny’ Sanabria a digiuno dal rigore da illusioni europee col Monza e reduce da due panchine con il Paraguay.

Adams, si alzano le percentuali sulla sua titolarità

Quella di Karamoh in coppia con Zapata, potrebbe però restare solo un’ipotesi. Da Adams arrivano segnali positivi. Progressi nelle sue condizioni fisiche che potrebbero condurre lo scozzese a provare a scardinare la difesa leccese fin dal fischio d’inizio. Se sarà recuperato al 100% sarà lui il titolare, con Karamoh o Sanabria deputati ad entrare a partita in corso. Tutto dipenderà dalle sensazioni delle ultime ore di avvicinamento all’appuntamento domenicale, per cui ad oggi non si può escludere alcun tipo di scenario. Non sorprenderebbe affatto se poi sul campo del Grande Torino le scelte in attacco di Vanoli rimanessero intatte rispetto alle ultime due uscite.