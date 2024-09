Il tecnico, dopo la nomina ad allenatore del mese di agosto si è confidato ai microfoni della Lega Serie A

Il lavoro di Paolo Vanoli in queste prime battute di stagione che hanno condotto il Torino in testa alla classifica, in compagnia di Inter, Juventus e Udinese, è stato premiato dalla nomina ad allenatore del mese di agosto di Serie A. Dopodiché il tecnico ha rilasciato un’intervista in cui ha raccontato le prime sensazioni di questo inizio inaspettato e folgorante.

La visita a Superga: “Mi è venuta la pelle d’oca”

Che cosa ha spinto Vanoli ad accettare il Torino: “La storia. L’emozione di essere orgogliosi, di poter vestire, guidare questo grande club che ha una storia importantissima”. Poi il tecnico ha raccontato il suo primo approccio con la piazza granata, in occasione della visita a Superga: “Mi è venuta la pelle d’oca. Da quando ho iniziato a fare il calciatore professionista mi hanno sempre raccontato di questo posto magico. Io penso che per fare grandi cose devi conoscere la storia di un club, quindi il mio primo pensiero è stato visitare questo posto e capire che cos’era il Torino. Sono rimasto veramente a bocca a aperta”.

Vanoli: “I tifosi del Toro hanno qualcosa in più”

Vanoli ha parlato poi del clima di entusiasmo che si respira attorno alla squadra: “Si è visto nella prima partita di campionato, ma anche al ritiro quanto sono importanti questi tifosi. Ho detto solo una parola: io devo essere bravo a unire, perché penso che i tifosi del Toro hanno qualcosa in più e noi dobbiamo riuscire tutti insieme ad avere qualche cosa in più per diventare qualcosa di unico”.

Su Zapata: “Maturità giusta per fare il capitano”

Al tecnico granata è stato poi chiesto quali saranno le variazioni in seno alla squadra che adotterà nell’arco della stagione: “Il mio primo obiettivo è dare una mia identità di gioco. Siamo in un processo, i processi sono sempre lunghi, bisogna avere un po’ di pazienza però questi ragazzi stanno mettendo tanto impegno”. La prima scelta di Vanoli è stata quella di nominare Zapata a nuovo capitano: “Quando scelgo il capitano scelgo la persona che rappresenta il club a 360 gradi. Deve prima di tutto rappresentare i suoi compagni e lo fa bene, deve rappresentare con i valori il club. Poi penso sia arrivato alla maturità giusta per mettersi questa fascia da capitano”

Il mercato

Vanoli ha affrontato il tema mercato, parlando dei nuovi arrivati Coco e Adams: “Si sono integrati veramente subito in gruppo, sicuramente in una filosofia di calcio completamente diversa. Stanno imparando e sono due giocatori che possono dare tanto sia a questa squadra che a questo club”.

Gli obiettivi

Al momento è un Toro senza obiettivi quello di Vanoli, se non quelli immediati: “Per adesso noi dobbiamo avere l’obiettivo di diventare una squadra e avere un’identità. Adesso dobbiamo essere concentrati su questo”

In aggiornamento