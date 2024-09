Il polacco può già giocare titolare nella sfida di domenica contro il Lecce, al fianco di Saul Coco e di Masina

Manca sempre meno al ritorno in campo del Torino. I granata affronteranno domenica alle 15 il Lecce di Luca Gotti, reduce da una buona vittoria contro il Cagliari. Dal canto loro, però, i ragazzi di Vanoli vogliono assolutamente vincere non solo per confermare il primato in classifica, ma anche per guadagnare credibilità agli occhi delle altre squadre. Prime prove di formazione dunque per l’allenatore varesino, che dopo la pausa per le nazionali è potuto tornare a lavorare con il gruppo quasi al completo.

Fuori Maripan, Walukiewicz spera in una maglia dal 1′

Gli impegni con la nazionale non hanno permesso a Maripan di allenarsi con il gruppo, e di fatto il cileno ha appena cominciato a lavorare con Vanoli e con i compagni, essendo arrivato nelle ultime della sessione estiva di mercato ed essendo poi partito per rispondere alla convocazione della propria nazionale. Detto ciò, è altamente improbabile che l’ex Monaco possa partire titolare contro il Lecce, e il posto di braccetto di destra se lo contendono Vojvoda e Walukiewicz. Il kosovaro, che ha saltato la seconda partita della propria nazionale per squalifica, è in ballottaggio anche per il ruolo di esterno destro, e l’ex Empoli può superarlo in questi giorni di allenamento. Anche Walu infatti è stato assente a causa della convocazione con la Polonia, ma a differenza di Maripan può sfruttare almeno tre allenamenti per convincere Vanoli e insidiare Vojvoda. I difensori di ruolo disponibili sono infatti tre: lui, Coco e Masina. Questo potrebbe spingere l’allenatore a fidarsi di loro, senza dover necessariamente adattare ancora una volta qualcuno come lo stesso Vojvoda o Tameze. Le prove tattiche prima della sfida, in ogni caso, saranno decisive.