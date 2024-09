Roberto Gemmi, ds dell’Empoli, ha fatto in conferenza stampa un bilancio del mercato, parlando anche di Walukiewicz, Pellegri e Sazonov

Il mercato è terminato ormai da quasi due settimane, e ha visto il Toro cambiare pelle. Tanti gli acquisti dei granata, ma soprattutto le cessioni. In particolare, il club ha messo a segno una maxi-operazione con l’Empoli che ha portato Walukiewicz in Piemonte e Pellegri e Sazonov tra gli azzurri. Di questo scambio e di altro ha parlato in conferenza stampa Roberto Gemmi, direttore sportivo dei toscani.

Empoli, le parole di Gemmi

“L’operazione col Torino nasce dall’esigenza di coprire dei ruoli e dalla richiesta dei granata. Non avevamo intenzione di fare uscire Walukiewicz, ma se ti chiama il Torino non puoi dire di no. A quel punto abbiamo lavorato per prendere due profili che cercavamo come Pellegri e Sazonov“.