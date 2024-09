È stata stilata la classifica del Top Manager Reputation: Cairo è il primo sportivo, davanti ai proprietari di Napoli, Fiorentina e Atalanta

La Reputation Manager S.p.A S.B ha stilato la Top Manager Reputation, una sorta di classifica che valuta la reputazione online delle figure principali delle maggiori aziende in Italia. Il presidente del Torino – grazie anche alla Cairo Communication – è il primo per quanto riguarda la categoria “Sport”, davanti anche a De Laurentiis del Napoli, Commisso della Fiorentina e Percassi dell’Atalanta. Per quanto riguarda la classifica generale, invece, il presidente granata si trova all’8° posto, preceduto da Descalzi (Eni), Orcel (Unicredit), Messina (Intesa Sanpaolo), Berlusconi e non solo.