Vanoli deve scegliere chi schierare sulla fascia destra contro il Lecce: in lizza ci sono Lazaro, Pedersen, Dembelé e Vojvoda

Manca sempre meno al ritorno in campo del Torino. Ormai terminata la pausa per le nazionali, i granata sono tornati al lavoro in vista della sfida di domenica pomeriggio contro il Lecce. Tanti dubbi di formazione per Vanoli, quando mancano ancora 3 allenamenti da svolgere prima della partita, ma il più grande riguarda certamente la corsia di destra. Attualmente, infatti, sono addirittura quattro i giocatori che si contendono una maglia per giocare nel ruolo di quinto. La sensazione è che molto dipenda dalle ultime sedute di allenamento, e che la decisione verrà presa o prima della conferenza di sabato o a ridosso del match.

In quattro si giocano un posto

La cessione di Bellanova ha fatto sì che il Torino si trovi ora senza un vero e proprio titolare sulla corsia di destra. Se l’ex numero 19 era sempre sicuro del posto, anche per mancanza di alternative valide, adesso invece Vanoli può contare su un’ampia gamma di possibilità e non ha ancora definito chi sarà il vero imprescindibile su quella fascia. Le possibili soluzioni sono addirittura 4, e in questo momento è Lazaro a partire poco più avanti. Se Sosa dovesse giocare titolare a sinistra, l’austriaco potrebbe partire dal 1′ nella corsia opposta, lasciando indietro tutti i contendenti. Dietro di lui ci sono poi, allo stesso livello, Pedersen e Dembelé. Il francese ha avuto a disposizione la sosta per lavorare con il gruppo e l’allenatore, mentre l’ex Feyenoord è stato preso dal mercato per giocare dal 1′; tra i due, dunque, non c’è un vero e proprio favorito.

Vojvoda, tra difesa e fascia

Resta più indietro invece Vojvoda, che potrebbe giocare per un’ultima volta da braccetto. Le convocazioni in nazionale di Walukiewicz e Maripan non hanno infatti permesso a Vanoli di lavorare bene con loro, e dunque ci si potrebbe aspettare un’altra panchina. Insomma, la concorrenza è davvero tanta a destra, ma questo non può che essere un plus per Vanoli: di settimana in settimana il mister potrà decidere di schierare chi vedrà meglio, senza particolari costrizioni dovute a infortuni o altro.