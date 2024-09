Il sudamericano rientrerà tra oggi e domani mentre lo scozzese non è al meglio: si alzano le quotazioni di Karamoh

Si è conclusa la prima pausa per le nazionali della stagione. Il Torino riprende dunque a giocare, con l’obiettivo di portare a casa un’altra vittoria che possa confermare il primato in classifica. I granata affronteranno domenica pomeriggio al Grande Torino il Lecce, reduce da una vittoria contro il Cagliari, e dovranno mettercela tutta per battere i salentini. Vanoli avrà dunque bisogno di gente pronta e al 100%, che possa essere utile alla causa in tutte le situazioni di gioco. Per questo motivo, le condizioni attualmente non ottimali di Ché Adams e Sanabria, potrebbero spingere l’allenatore a schierare Karamoh dal primo minuto.

Torino, come sta Adams: ha detto no alla Nazionale

Come ormai chiaro da più di una settimana, al termine della sfida contro il Venezia Adams ha fatto i conti con un affaticamento muscolare. Lo scozzese ha infatti giocato due partite consecutive da titolare, e la fatica al termine dei 170 minuti messi nelle gambe si è fatta sentire. La pausa in questo senso è caduta come manna dal cielo per l’ex Southampton, che ha avuto una settimana piena a disposizione per seguire un programma personalizzato, prima di tornare ad allenarsi insieme al gruppo. Vanoli però ha fatto capire in questo inizio di non voler mai rischiare i giocatori se non al meglio della condizione – e la gestione di Vlasic ne è un esempio -, motivo per cui se non sarà pienamente recuperato per domenica Adams potrebbe anche partire dalla panchina. Allo stesso tempo invece Sanabria è stato impegnato con la nazionale, e seppur non abbia messo piede in campo dovrà affrontare un lungo viaggio di ritorno verso l’Italia, che lo costringerà a poter effettuare non più di un allenamento con i compagni.

Karamoh dal 1′?

Le condizioni dei due attaccanti potrebbero dunque spingere Karamoh a giocare dal primo minuto domenica. Il francese è infatti rimasto al Filadelfia, e non può che averne beneficiato avendo metabolizzato ancor di più le richieste di mister Vanoli. Tutto dipende da come Adams e Sanabria staranno intorno a venerdì e sabato, ma l’ex Parma e Inter è già stato preallertato, e vorrà farsi trovare pronto.