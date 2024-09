C’è il Lecce per il Torino al rientro dalla pausa per le nazionali: negli ultimi anni solo due le vittorie dei granata

Dopo una settimana di pausa a causa della sosta per le nazionali, il Torino si prepara a tornare in campo in vista della sfida contro il Lecce. Sarà una sfida delicatissima per i ragazzi di Vanoli, a cui serviranno i tre punti non solo per dare continuità all’ottimo inizio di campionato, ma anche per confermare la propria forza agli occhi di tutte le avversarie. La pausa, però, dà e toglie: da un lato è stata positiva perché ha permesso innanzitutto al nuovo tecnico di conoscere maggiormente la squadra e agli acciaccati di tornare al 100%; ma può anche essere considerata un malus se si considera il bel calcio fatto vedere dal Toro nelle prime gare, la cui inerzia è ora stata interrotta. E se si dà uno sguardo agli ultimi precedenti, si può capire come i granata non debbano sottovalutare l’impegno di domenica pomeriggio.

3 sconfitte negli ultimi 5 anni

Spesso, soprattutto nelle stagioni precedenti all’arrivo di Juric, il Torino ha sofferto i ritorni dalle soste per le nazionali, in particolare quelli di settembre. Nella stagione 2019/2020 con Mazzarri, per esempio, è arrivata una sconfitta interna per 1-2 proprio contro il Lecce, mentre l’anno dopo con Giampaolo in panchina un 2-3, sempre in casa, contro il Cagliari. Con l’arrivo di Juric la musica è cambiata: con il croato, infatti, sono state ottenute due vittorie in tre partite, entrambe contro la Salernitana. In primis il 4-0 del settembre 2021, e poi lo 0-3 della scorsa stagione, in cui sono andati a segno Radonjic – doppietta – e Buongiorno. In mezzo invece una brutta sconfitta, per 3-1 contro il Napoli. L’obiettivo di Vanoli e di tutto il Toro è dunque quello di invertire questo trend negativo, con una vittoria che significherebbe testa della classifica per almeno un’altra settimana.