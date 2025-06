Tre reti del Ché nel match amichevole che ha visto la Scozia battere il Liechtenstein per 4-0: il granata protagonista

Tre gol per chiudere la stagione. Ché Adams è stato protagonista con la Scozia: la sua Nazionale ha battito 4-0 il Liechtenstein e l’attaccante del Torino ha realizzato tre gol. Due quelli messi a segno nel primo tempo, valsi il doppio vantaggio. Poi, dopo la marcatura di Hirst, Adams ha siglato la terza rete personale al 93′, in pieno recupero. Era la seconda delle due gare della Scozia in questa ultima tornata: il numero 18 del Toro ha così chiuso la stagione e fra un mese sarà di nuovo a disposizione del club per il primo incontro con Baroni.