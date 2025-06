Alle 19:00 di oggi avrà inizio l’ultima giornata di incontri nazionali in cui parteciperanno diversi giocatori del Torino

Oggi martedì 10 giungo avranno luogo le ultime 4 partite delle competizioni tra nazionali in cui prenderanno parte diversi giocatori del Torino. La prima squadra a scendere in campo sarà la Lituania di Gineitis che alle 19:00 affronterà la Danimarca da ospite presso la città di Odense, a seguire Walukiewicz scenderà in campo con la Polonia a Helsinki per competere contro la nazionale Finlandese. Infine a chiudere la giornata ci saranno i due giocatori sud americani, Maripan con il Cile e Sanabria con il Paraguay che sfideranno rispettivamente il Bolivia alle 22:00 e il Brasile alle 02:45 del mattino.