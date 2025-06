Il Torino Under 18 si gioca le chance di approdare in finale per lo scudetto. Tra i granata e l’ultimo atto c’è il Cesena

Un sogno chiamato scudetto. Oggi, 10 giugno, il Torino Under 18 sfiderà alle ore 17:30 il Cesena nella semifinale della competizione. Sul campo neutro di Latina, i giovani granata si giocano il pass per la finale.

Dall’altra parte del tabellone ci sono Roma e Inter. Il Toro U18 ha concluso il campionato al secondo posto, confermando la sua qualità. Contro il Cesena, i granata scenderanno in campo con una tranquillità in più. Secondo le regole del format, infatti, qualora si andasse ai supplementari e al termine dei 120 minuti il risultato fosse in parità passerebbe il Torino in virtù del miglior piazzamento in campionato.

La stagione del Torino Under 18

Finale scudetto o meno, il bilancio della stagione del Torino Under 18 è ottimo. La squadra allenata da Michele Vegliato ha concluso il campionato al secondo posto e nel prestigioso Torneo di Viareggio ha interrotto la sua corsa verso la vittoria in semifinale.

Il Genoa ha eliminato il Toro, con i rossoblù che hanno poi vinto la competizione. Alessio Cacciamani è la stella della squadra granata, con il giovane talento che è stato aggregato più volte in stagione alla Primavera ed è stato convocato da Vanoli in prima squadra. Il classe 2007 e i suoi compagni vogliono sfatare il tabù e approdare alla finale scudetto per sognare, ancora una volta, di vincere il torneo.