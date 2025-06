Dellavalle sarà aggregato alla Prima squadra, mentre Ciammaglichella, Pellegri e altri attendono il giudizio del nuovo allenatore

Dopo la fine del campionato, per il Torino è tempo di bilanci e di pianificazione in vista della prossima stagione. Tra i primi nodi da sciogliere c’è quello legato ai giocatori attualmente in prestito che faranno ritorno alla base nei prossimi giorni. La società granata si prepara ad accogliere diversi elementi, anche se non tutti rimarranno al Filadelfia: le valutazioni definitive saranno affidate al nuovo allenatore, che avrà il compito di delineare le linee guida tecniche per il futuro.

Uno dei pochi certi di restare è Alessandro Dellavalle, difensore classe 2004 reduce da una buona annata al Modena. Il suo rendimento ha convinto la dirigenza granata, che lo ritiene pronto per integrarsi in pianta stabile con la prima squadra.

Discorso diverso per altri elementi chiave in uscita dal prestito come Aaron Ciammaglichella, protagonista con la Ternana nei playoff di Serie C, terminati ai rigori con la promozione del Pescara, e Saba Sazonov, rientrante dopo una stagione sfortunata all’Empoli (sarà all’Europeo Under 21 con la Georgia). Reduce da un ottimo campionato di C anche Silva, In prestito al Crotone.

Pellegri, il ritorno dopo l’infortunio

Nicola Rauti, invece, ha svolto un bel campionato in casa Vicenza, mentre Pietro Pellegri, arriva al termine di un’annata segnata da un grave infortunio dal quale tuttavia si sta riprendendo. Per loro si deciderà in ritiro se puntare ancora o optare per nuove soluzioni, in base alle indicazioni del prossimo tecnico granata. Rientra dal prestito anche Demba Seck: stagione anonima da zero gol.

Gli altri rientri

Torneranno a Torino anche Francesco Dell’Aquila, Jacopo Antolini, Kevin Haveri, Brian Bayeye. Si vedrà se questi ritorni si concretizzeranno in nuove partenze, in cessioni definitive o ulteriori prestiti. Sarà dunque un’estate di movimenti per il Torino, che dovrà snellire la rosa e puntare su giovani pronti a contribuire, evitando sovraccarichi numerici e offrendo spazio solo a chi potrà realmente fare la differenza.