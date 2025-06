Ieri, 9 giugno, alcuni giocatori granata sono scesi in campo con la maglia della loro Nazionale. Ecco prestazioni e risultati

In attesa dell’inizio del Mondiale per Club, le Nazionali si sono radunate per le qualificazioni al Mondiale 2026 e per alcune amichevoli estive. Ieri, 9 giugno, Ché Adams, Samuele Ricci e Sergiu Perciun hanno vestito la maglia di Scozia, Italia e Moldavia.

L’attaccante si è messo in mostra con una tripletta e un assist nel 4-0 con cui la Nazionale scozzese ha battuto il Liechtenstein. Ricci ha vinto con l’Italia e ha battuto Perciun, compagno al Toro e avversario per una notte sul prato del Mapei Stadium.

Ricci-Italia, buona la seconda

L’Italia ottiene la prima vittoria nel cammino verso il Mondiale del 2026. Gli azzurri hanno battuto la Moldavia 2-0. Le reti di Giacomo Raspadori e Andrea Cambiaso hanno assicurato il successo a Luciano Spalletti nell’ultima partita dell’allenatore sulla panchina della Nazionale-

Contro la Moldavia, Samuele Ricci è partito titolare ed è stato sostituito all’intervallo. Il centrocampista ha giocato una buona partita, riscattando la figuraccia di Oslo nella sconfitta per 3-0 contro la Norvegia dello scorso 6 giugno. Ieri Ricci ha raccolto la sua decima presenza con la maglia dell’Italia.

Perciun, due partite per prendersi la “sua” Moldavia

Sergiu Perciun ricorderà a lungo la finestra delle Nazionali da poco conclusa. Il giovane trequartista granata ha ricevuto la prima chiamata nella Moldavia di Serghei Clescenco, scendendo in campo in entrambi gli impegni della sua Nazionale.

Perciun ha esordito lo scorso 6 giugno nell’amichevole persa contro la Polonia di Walukiewicz. Nella sfida tra Italia e Moldavia il talento del Toro ha raccolto i primi minuti nelle qualificazioni al Mondiale, scendendo in campo al 66′. Due sconfitte in due partite, ma a Perciun poco importa. La gioia di vestire la maglia della sua Nazionale va ben oltre ogni risultato, nonostante la vittoria sia sempre ben accetta.