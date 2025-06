L’Italia Under 21 si prepara per gli Europei in Slovacchia. Casadei si aggrega al gruppo dopo gli impegni con la Nazionale maggiore

L’Italia Under 21 vuole tornare sul tetto d’Europa. Domani, 11 giugno, gli azzurrini faranno il loro esordio negli Europei di categoria. La competizione si giocherà in Slovacchia, con Casadei e compagni che scenderanno in campo nei primi match a Trnava.

Oggi, il centrocampista del Torino ha raggiunto i compagni. Il classe 2003 era impegnato con la Nazionale maggiore nelle due sfide contro Norvegia e Moldavia, valevoli per le qualificazioni al prossimo Mondiale.

In Slovacchia per fare la storia

L’Italia sogna la vittoria dell’Europeo. L’ultimo successo continentale dell’Under 21 risale a ben 21 anni fa. Oltre ad alcuni giocatori entrati nella storia del calcio italiano come De Rossi e Gilardino, tra i vincitori dell’Europeo del 2004 c’è l’attuale dirigente del Toro Emiliano Moretti.

Dall’ultimo successo azzurro sono passati tanti (“calcisticamente” troppi) anni, dunque è tempo di tornare a sollevare la coppa. L’Italia potrà contare su giocatori di qualità come Casadei e Coppola, reduce dalla convocazione nella Nazionale maggiore e dal trasferimento al Brighton, in Inghilterra. Gli azzurrini dovranno fare a meno di Pio Esposito. Il capocannoniere della scorsa Serie B e obiettivo del Torino sul mercato non parteciperà al torneo a causa di un recente infortunio.

Gli impegni dell’Italia Under 21

Corsi e ricorsi storici. L’ultima volta che la Slovacchia ha ospitato l’Europeo Under 21 ha vinto l’Italia. Era il 2000 e tra gli azzurrini c’erano Abbiati, Pirlo e Gattuso. La formazione allenata da Nunziata spera di ribadire il successo di 25 anni fa.

Il cammino dell’Italia inizierà domani, 11 giugno, nel match tra la Nazionale e la Romania alle ore 21:00. Il 14 gli azzurrini giocheranno contro i padroni di casa per poi concludere gli impegni del girone il prossimo 17 giugno, nella sfida tra Italia e Spagna.