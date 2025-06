Claudio Ranieri dice no alla panchina dell’Italia. Dopo l’esonero di Spalletti, la FIGC pensava all’ex Roma che ha rifiutato la proposta

Claudio Ranieri non sarà il prossimo allenatore dell’Italia. L’ex Roma ha declinato l’offerta avanzata dal presidente della FIGC Gravina. La Federazione, dunque, valuta altri profili dopo l’esonero di Luciano Spalletti.

In cima alla lista azzurra sembrerebbe esserci Stefano Pioli. L’allenatore attualmente in forza all’Al-Nassr potrebbe abbandonare l’Arabia Saudita per sedersi sulla panchina della Nazionale. Ranieri continuerà a svolgere il ruolo di senior advisor della famiglia Friedkin, proprietaria della Roma.

Ranieri: “Un onore, ringrazio il presidente Gravina”

L’Ansa ha riportato le parole di Claudio Ranieri. L’allenatore ha dichiarato: “Ringrazio il presidente Gravina per l’opportunità, un grande onore, ma ho riflettuto ed ho deciso di restare a disposizione della Roma nel mio nuovo incarico in modo totale“.

L’ex Leicester ha voluto sottolineare che il “no” alla Nazionale è frutto di una scelta strettamente personale: “I Friedkin mi hanno dato il loro pieno supporto e appoggio per qualsiasi decisione avessi preso riguardo alla Nazionale, ma la decisione è solo mia“.