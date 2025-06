Alla presentazione nel suo nuovo Club, l’ex tecnico del Torino non ha mancato di esaltare l’attaccante che ha conosciuto al Torino

Nella giornata di oggi l’ex allenatore del Torino Ivan Juric si è presentato in conferenza stampa ai canali ufficiali dell’Atalanta. Dopo una stagione difficile senza particolari successi, l’allenatore croato è pronto a ripartire da una squadra che negli ultimi anni è stata tra i protagonisti della Serie A. Nelle dichiarazioni di oggi, Juric ha raccontato le sue prime impressioni sulla società, insieme a una valutazione tattica dei giocatori che ha allenato dopo essere passati dall’Atalanta. Zapata e Miranchuk sono stati due giocatori che l’ex tecnico del Torino ha potuto studiare e conoscere ai tempi in cui guidava la squadra granata.

Le parole su Zapata

Juric nella conferenza di oggi si è rivelato più volte fiducioso sul tipo di ambiente che incontrerà e sulla natura dei giocatori che sono stati cresciuti da Gasperini nel corso degli anni. Questa valutazione si è basata principalmente sull’esperienza che ha avuto in passato nell’allenare Zapata, un giocatore che nelle scorse stagioni è stato un pilastro fondamentale dell’Atalanta. Nel colombiano Juric ha riconosciuto la dedizione al lavoro e lo spirito di sacrificio nati nel periodo che il calciatore ha trascorso sotto la guida di Gasperini: “Zapata è un giocatore che incarna alla perfezione la cultura del lavoro che voglio trasmettere alla squadra”. Il capitano del Torino è quindi un punto di riferimento per il tecnico croato, che si aspetta di ritrovare quegli stessi valori negli altri giocatori: “Quando vedevo come si allenava e il modo in cui si comportava in campo, mi dà già molta sicurezza e serenità per quello che troverò”