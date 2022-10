Juric gli ha dato fiducia e spazio, lui ha ricambiato con un gol pesante a Udine: ma col Milan una sfida decisamente sopra le precedenti

Prestazioni in crescendo anche se poca continuità, un gol importante a Udine domenica scorsa. Per Ola Aina è un momento in cui tutto sta iniziando a girare bene. Complice il periodo negativo di Singo e l’infortunio di Vojvoda, Juric lo ha lanciato a destra – la fascia dove rende meglio – in coppia con Lazaro sulla corsia opposta, spendendo anche belle parole sull’esterno. Nelle sue stagioni granata ha alternato alti e bassi, non avendo mai la possibilità di esprimersi davvero al meglio delle sue potenzialità. Domenica contro il Milan la prova sarà ancora più dura perché sulla sinistra la terribile catena rossonera vedrà schierati i soliti due. Theo sulla fascia, Leao qualche metro più avanti.

Leao, super numeri

La catena di sinistra migliore del campionato: lo dicono i numeri e lo dice il rendimento dei due giocatori che sia Serie A o Champions. Leao, oggetto del desiderio del Chelsea nelle ultime ore di mercato, è a quota cinque gol e cinque assist in campionato mentre in Europa è di ieri sera alla Dinamo Zagabria il primo gol in questa edizione della Champions League. Non un compito facile per Aina, che su quella fascia dovrà frenare le avanzate del portoghese e provare a superare lo scoglio del francese.

Aina davanti a Singo

“Aina sta facendo meglio di Singo, quando calerà toccherà al compagno”, aveva detto Juric pochi giorni fa. Resta quindi anche per la sfida al Milan in vantaggio sul numero diciassette, che all’inizio della stagione sembrava dovesse essere il titolare inamovibile e che invece ora si ritrova ad inseguire.