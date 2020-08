Il pagellone / Aina, punto fermo con Mazzarri ma con Longo meno spazio

Il pagellone / Ola Aina ha avuto una stagione altalenante. Il rendimento del nigeriano non ha soddisfatto le aspettative e con Longo tanta panchina

Una delle stagione più negative degli ultimi anni per il Torino, passato infatti dall’Europa League alla lotta per la salvezza. Tra chi non è riuscito a mantenere un andamento costante figura il nome di Ola Aina. Il nigeriano non sempre si è fatto trovare pronto, andando nel pallone in più occasioni, finendo anche per perdere il posto da titolare nella parte finale di stagione, quando sulla panchina granata è arrivato Moreno Longo.

Torino, meno spazio con Longo per il nigeriano

Scostante e spesso in confusione, Ola Aina non è riuscito a brillare. In più occasioni si è lasciato superare dagli avversari, on riuscendo a batterli in velocità o a causa di ingeuità che hanno poi pesato sul risultato finale. questo gli è costato il posto da titolare, dimunito con il rascorrere del tempo e raggiunto spesso solo a causa degli infortuni dei compagni. Per Mazzarri era un punto fermo della squadra, condizione invertitasi con Longo. Una delle qualità migliori sviluppate dal nigeriano è senza dubbio l’abilità nel battere le rimesse laterali a lunga distanza, trasformandole spesso in assist o facendo loro prendere la traiettoria di un cross.

Torino: Aina meno irruento ma troppo impreciso

37 presenze, nessuna rete e 3 assist per Aina in questa stagione dove ha limitato la propria irruenza a differenza dello scorso anno, riducendo anche i danni a causa di espulsioni o doppie ammonizioni. Resta però altalenante il suo rendimento, che ha subito come per gli altri un’involuzione con il crollo della squadra. Entrambi i tecnici del Toro di quest’anno hanno provato a sfruttare la sua velocità, rivelatasi utile in certe occasioni, ma la scostanza del giocatore ha limitato delle possibilità. Insufficiente perciò l’andamento generale, che ha messo anche a rischio la sua permanenza sotto la Mole.

Voto: 5