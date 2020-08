Kone e Segre pronti al salto di qualità, ma dovranno convincere Giampaolo

Calciomercato Torino / Segre e Kone, talenti del vivaio granata, torneranno dai rispettivi prestiti con la speranza di poter restare

É tempo di rinforzi per il Torino di Giampaolo. Il tecnico vuole dare la propria impronta alla squadra e per farlo, dovrà rivoluzionare la rosa. Tra le varie alternative disponibili, per alcune si potrebbe guardare direttamente in casa. Ci sono infatti numerosi giovani talenti provenienti dal vivaio che stanno accumulando esperienza in club di categorie inferiori per farsi trovare pronti. Tra questi, Jacopo Segre e Ben Lhassine Kone, che potrebbero avere l’occasione di fare il salto di qualità, diventando ciò che nel basket viene definito come “rookie”. Sarebbe infatti per entrambi la prima esperienza nella massima serie.

Toro, Kone bloccato da un infortunio a Cosenza: ma ora è pronto a ripartire

Entrambi i giovani ex Primavera torneranno dai rispettivi prestiti per guadagnarsi un posto nella rosa di Giampaolo. Kone, nella Primavera del Toro dal 2017 al 2019, è passato in prestito al Cosenza, club che milita in Serie B, ma un infortunio al legamento crociato del gionocchio gli ha impedito di giocare con continuità. Ha collezionato infatti solamente 7 presenze totali tra campionato e Coppa Italia, realizzando un assist contro il Pescara. Le qualità però non gli mancano: è un giocatore duttile capace di agire sia da trequartista che da mezzala.

Segre, qualità ed esperienza nella serie cadetta

Chi invece ha accumulato maggiore esperienza è Jacopo Segre, centrocampista classe ’97, quest’anno in prestito al Chievo. Dopo le parentesi con Piacenza e Venezia, è approdato tra i clivensi, distinguendosi per una buona stagione, che in caso di permanenza di Longo, gli avrebbe sicuramente assicurato un posto in prima squadra. Sono infatti 39 le presenze collezionate fin qui, con il Chievo che sta ancora disputando i play off e che potrebbe essere promosso in Serie A. Segre è inoltre andato a segno 4 volte, rendendosi anche autore di 4 assist: una buona media per un centrale. Già in ritiro con i granata a Bormio la scorsa estate quando ha rinnovato prolungando il contratto, il centrocampista granata potrebbe finalmente realizzare il suo sogno. La palla passa ora a Giampaolo.