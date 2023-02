Un buon inizio per l’ex Chelsea, tornato titolare contro l’Udinese: un assist importante a certificare la sua efficacia a destra

Torino-Udinese si è rivelata essere una partita di conferme. Non solo a livello di rendimento e della firma sul gol però. È infatti tornato titolare Ola Aina, che ha dimostrato di essere l’uomo che Juric cercava per la fascia destra. Sfortunato a causa degli infortuni, il nigeriano è riuscito a dare un giro di volta al proprio rientro grazie a una prestazione di livello contornata da un assist.

Aina, arriva il primo assist contro l’Udinese

Un dettaglio che non passa inosservato agli occhi del tecnico croato: “Aina? Spero che trovi continuità perchè prima dell’infortunio era in un grande momento“. L’inizio contro l’Udinese resta promettente, soprattutto perchè è stato il primo assist di stagione e lo ha servito per un altro giocatore particolarmente in forma: Yann Karamoh. Resta quindi un buon punto da cui ripartire per tornare ad alzare l’asticella.

Toro, Singo spodestato da Aina

Il posto da titolare resta lì, ad aspettare che Aina torni al pieno delle forze. Entrato di diritto tra i pupilli di Juric, l’ex Chelsea ha spodestato Singo dalla formazione tipo del Torino, insinuandosi al suo posto in fascia. Può quindi cantare vittoria almeno per ora perchè sembra essere diventata remota la possibilità di rivedere l’ivoriano prendere le redini a destra. Molto dipenderà non solo da disponibilità ed esigenze, ma anche dalle prefenze e le necessità.