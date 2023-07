Il Torino di Ivan Juric prosegue, sotto la pioggia, la propria preparazione nel ritiro a Pinzolo in Trentino Alto-Adige

nostro inviato a Pinzolo – Allenamento pomeridiano per il Torino sotto la pioggia di Pinzolo. Dopo la seduta di questa mattina, i ragazzi sono di nuovo in campo. Di seguito la diretta dell’allenamento.

Torino, l’allenamento in diretta

Ore 19.15 E’ terminato l’allenamento di questo pomeriggio, che si è svolto interamente sotto un forte temporale.

Ore 19.00 Juric se la prende con Ilic per la poca intensità messa durante la partitella e lo manda a correre intorno al campo.

Ore 18.45 Ora sul campo di Pinzolo va in scena una partitella a campo ridotto, undici contro undici.

Ore 18.30 Da segnalare che nella partitella a campo ridotto, una delle due squadre gioca con il consueto 3-4-2-1, l’altra squadra invece con il 4-3-3

Ore 18:20 Inizia ora la partitella a quattro porte, a campo ridotto. Tre porte da una parte e una dall’altra.

Ore 18.00 Esercizi di tattica in una metà campo per i giocatori granata, dall’altra parte Singo e Dembele continuano a lavorare sui cross

Ore 17.40 Si parte quasi subito con gli esercizi con il pallone, Radonjic continua a lavorare in gruppo e c’è anche il neo acquisto Tameze. Non c’è invece Milinkovic-Savic. Assente anche Kone, ma in questo caso il motivo è legato al mercato. Non si allenano con i compagni neanche Karamoh, Pellegri e Linetty, che stanno svolgendo un allenamento differenziato.

Ore 17:30 Inizia la seduta di allenamento. Riscaldamento sul campo per i ragazzi di Juric