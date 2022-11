Nell’amichevole che precede l’inizio del mondiale, Vlasic parte titolare e gioca 47 minuti con la sua Croazia

La Croazia è scesa in campo questo pomeriggio a Ryad, per affrontare l’Arabia Saudita, in un amichevole pre-mondiale. Gara decisa dal gol di Kramric al minuto numero 82. Oltre a Brozovic (Inter) e Pasalic (Atalanta), anche Nikola Vlasic è partito titolare, nel ruolo di esterno offensivo sinistro del 4-3-3 di mister Dalic. Il classe 1997 è stato poi sostituito al 47′, con Orsic che ha preso il suo posto. La Croazia è stata inserita nel girone F con Belgio, Marocco e Canada. Esordio il 23 novembre alle 11:00 contro il Marocco, poi il 27 novembre alle 17:00 la sfida al Marocco e infine l’1 dicembre alle 16:00 contro il Belgio.

Nikola Vlasic