Il match amichevole Monza-Torino sarà visibile su Italia 1, a comunicarlo è stato il club granata

Il Toro concluderà il 2022 con l’amichevole contro il Monza in programma il 28 dicembre in terra brianzola. La partita tra la squadra guidata da Raffaele Palladino e i granata sarà visibile in diretta tv su Italia 1, a comunicarlo è stato il club piemontese attraverso una nota apparsa sul proprio sito ufficiale. La partita Monza-Torino in streaming sarà disponibile su Mediaset Infinity: sarà possibile vederla su mart tv, pc, tablet e smartphone.