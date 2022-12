Il centrocampista della Primavera di Scurto ha dato spettacolo nelle amichevoli: contro il Monza l’ultima chance

Si avvicina l’ultimo test-match prima dell’inizio del campionato, che vedrà il Toro di Juric impegnato contro il Monza. Tra le grandi sorprese di questa pausa, il centrocampista della Primavera Gvidas Gineitis, impiegato nelle diverse sfide e caduto sempre in piedi davanti agli occhi vigili del tecnico granata. Domani per lui si prospetta una prova del nove importante, che potrebbe fargli mettere un piede nel calcio dei grandi.

Gineitis, in campo in tutte le amichevoli

Un posto conquistato sul campo quello della giovane promessa del Torino. A stupire Juric infatti, la prestazione da subentrante contro l’Espanyol, che lo ha visto in campo dal 62′. Il centrocmapista centrale non si è risparmiato, dando prova di avere qualcosa da dire, cosa che non è passata inosservata. Subito titolare contro l’Almeria e in campo per tutta la durata del match contro la Cremonese, si è messo in mostra ritagliandosi il suo spazio e rischiando più volte di far male agli avversari.

Gineitis, contro il Monza la vera prova del nove

Davanti a lui si è aperta una strada nuova e ha potuto perseguirla grazie anche all’intuizione di Juric. Complice il bisogno di fare di necessità virtù, il tecnico potrebbe aver scovato un altro talento da aggiungere alla sua lista, da condividere con Scurto almeno per ora. Contro il Monza potrebbe quindi arrivare la conferma definitiva e lo sa bene Gineitis, che dovrà giocare le sue carte al meglio.