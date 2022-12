L’attaccante si è fermato per una lesione al bicipite femorale della coscia destra: è di nuovo out

Un altro infortunio: Pietro Pellegri non sarà a disposizione col Monza e nemmeno per la ripresa col Verona. Gli esami hanno evidenziato una lesione al bicipite femorale della coscia destra: per questo motivo l’attaccante sarà costretto ancora ai box. Nuovi esami strumentali sono previsti nelle prossime ore per una valutazione più precisa, ma il 2023 per il giocatore non inizia certamente nel migliore dei modi.