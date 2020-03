Ansaldi non molla: "Momento difficile, ma continuiamo la lotta" - Toro.it

Il post su Instagram di Ansaldi dopo Napoli-Torino 2-1: “I veri guerrieri sono quelli che dopo la battaglia, alzano la testa e pensano alla prossima”

Cristian Ansaldi fa sentire la sua voce in un muto post su Instagram. E’ l’unico dello spogliatoio granata ad affidarsi ai social dopo la sconfitta di Napoli. Il suo è un appello a tutto il Torino: “Momento difficile per tutti. Però i veri guerrieri sono quelli che dopo la battaglia, alzano la testa e pensano alla prossima battaglia. Dobbiamo continuare la lotta, perché la faremo insieme… FORZA TORO SEMPRE!!!”. Continuare la lotta, questo il messaggio. Nonostante i sei k.o. di fila il 15 argentino non ha intenzione di mollare. Chissà se verrà seguito dai compagni.