Il centrocampista ha trascinato l’Albania nella gara di ieri, ora è chiamato a prendersi la scena anche in granata

Arrivato in estate per dare solidità al centrocampo del Torino, Kristjan Asllani si è imposto sin da subito nelle gerarchie di Marco Baroni, trovando collocazione naturale nel ruolo di regista nel 3-5-2 granata.

I tre anni da comprimario all’Inter – pur nel delicato ruolo di primo ricambio per far rifiatare un reparto di altissimo livello – hanno messo in evidenza le qualità dell’albanese: un giocatore che, pur faticando a trovare continuità nel centrocampo stellare nerazzurro, ha saputo dimostrare di poter reggere palcoscenici importanti.

Nelle ultime tre giornate di campionato, tuttavia, il classe 2002 è stato scavalcato da Ilic nelle scelte tecniche. Ora, complici i problemi fisici del serbo, con ogni probabilità toccherà nuovamente ad Asllani riprendersi la cabina di regia accanto a Casadei.

Asllani trascina l’Albania: gol decisivo in nazionale

Nel frattempo, l’ex Inter si è trasformato in eroe nazionale: ieri ha deciso la sfida dell’Albania contro Andorra. Impegnata nel percorso di qualificazione ai prossimi Mondiali, la nazionale di Sylvinho ha superato gli avversari grazie proprio al gol del centrocampista granata, blindando il secondo posto nel Gruppo K dominato dall’Inghilterra e mantenendo vive le speranze di qualificazione, a scapito della Serbia dello stesso Ilic.

La notte perfetta di Asllani è stata suggellata da una rete da attaccante puro: inserimento deciso a seguire la transizione offensiva e conclusione di destro nel cuore dell’area piccola.

Gli ottimi segnali mostrati in nazionale

Oltre al gol, il regista ha offerto una prova brillante, rendendosi pericoloso più volte, illuminando la manovra con tocchi di classe e arrivando spesso a rifinire l’azione come un vero tuttocampista.

Al di là del valore relativo dell’avversario, i segnali lanciati da Asllani sono incoraggianti. Il Torino spera ora che il rendimento mostrato in nazionale possa essere replicato anche in maglia granata, magari con qualche gol in più a dare ulteriore slancio al suo percorso di crescita.