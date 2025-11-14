Ennesimo infortunio per Ilic, il serbo va ko proprio quando sembrava aver ritrovato continuità

Brutte notizie per Marco Baroni ed il suo staff. Ivan Ilic, sostituito sul finire del primo tempo della sfida tra Inghilterra e Serbia, ha riscontrato un trauma distorsivo al ginocchio sinistro. Il centrocampista si sta ora sottoponendo a degli esami che permetteranno di valutare la reale entità dell’infortunio.

Al netto della prima diagnosi, infatti, non si esclude un problema ben più grave, con lo staff medico granata che è in stretto contatto con i colleghi della Nazionale serba. Partito dal primo minuto nelle ultime tre sfide granata contro Bologna, Pisa e Juventus, questo infortunio interrompe il buon momento del serbo, almeno dal punto di vista della costanza nell’impiego.

Baroni perde il suo “jolly”

Tenuto poco in considerazione da Vanoli nel corso della passata stagione, anche per via delle 15 partite saltate per infortunio e delle voci di mercato, Ilic sembrava aver recuperato delle posizioni nelle gerarchie granata. Grazie al passaggio al 3-5-2, infatti, il serbo si stava dimostrando un vero jolly per Baroni, capace di interpretare sia il ruolo di regista – al posto di Asllani – che quello di mezz’ala.

Proprio quando sembrava aver iniziato a ingranare, tornando a essere una risorsa per il centrocampo granata e provando a ricucire il rapporto con i tifosi, Ilic è stato costretto a fermarsi. Con il serbo ai box, per la mediana si apre ora un ballottaggio tra Tameze e Asllani.

Paunovic: “Le prime impressioni non sono buone”

Le parole del CT della Serbia Veljko Paunovic non lasciano intravedere spiragli per un suo ritorno nel breve periodo: “Ciò che mi preoccupa di più è che ha sentito qualcosa rompersi, ha sentito uno schiocco. È vero che il suo ginocchio non è gonfio, ma le prime impressioni non sono buone. Ne sapremo di più dopo la risonanza magnetica”.

La sensazione è che Ilic possa restare fuori a lungo, con le alternative e le rotazioni in mezzo al campo destinate inevitabilmente a ridursi.