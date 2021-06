Nel corso della prima puntata di Toro.it Live Antonino Asta ha parlato di Juric, di Belotti, di Sirigu e di quello che sarà il Toro del nuovo allenatore

Ospite della prima puntata di Toro.it Live, l’appuntamento in onda sulla nostra pagina Facebook ogni giovedì alle 18.30 (il video completo è sempre disponibile on demand), è stato Antonino Asta. Ex capitano del Toro, allenatore della Primavera granata e la scorsa stagione collaboratore di Longo nei mesi successivi all’esonero di Mazzarri. La situazione di Belotti, quella di Sirigu, l’impatto con Juric. Tanti i temi toccati con Asta, che ha parlato della situazione del Gallo Belotti ma anche di quello che dobbiamo aspettarci col nuovo allenatore, che attuerà una vera e propria rivoluzione nel modo di giocare.

Asta sul futuro di Belotti

“Da tifoso del Toro spero rimanga a vita, io credo che vorrebbe una squadra competitiva per rimanere, non credo sia un problema soltanto economico. Credo che in questo momento il suo desiderio sia quello di giocarsi qualcosa”, ha spiegato Asta parlando di Belotti, al momento impegnato con la Nazionale.

Asta su Juric: “Le sue squadre fanno divertire”

Asta ha anche parlato dell’allenatore a cui Cairo ha affidato la panchina, accordandosi con un triennale da due milioni a stagione. “Juric è un allenatore diverso dagli ultimi, per modo di giocare intendo, perché sanguigni lo erano anche gli ultimi. La sua squadra gioca un calcio molto dispendioso e lui chiederà giocatori di gamba, proverà a portare il suo credo e ci vogliono giocatori con certe caratteristiche”. Ecco la clip completa:

Qui l’intera puntata e i temi toccati da Antonino Asta a Toro.it Live.