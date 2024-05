Ecco dove vedere Atalanta-Torino in streaming e in TV: il calcio d’inizio è in programma il 26 maggio alle ore 18:00

Ultima partita di campionato per il Torino. Alle ore 18:00 di domenica 26 maggio al Gweiss Stadium di Bergamo c’è Atalanta-Torino. La Dea ha appena vinto l’Europa League e parteciperà alla prossima Champions League. I nerazzurri non hanno più nulla da chiedere al campionato. Il Toro invece, vuole arrivare 9° davanti al Napoli per sperare nell’Europa. La partita sarà visibile su DAZN, emittente che ha acquisito i diritti del campionato italiano fino al 2029. L’applicazione di DAZN può essere scaricata su smartphone, tablet e pc, oltre che su Xbox e PlayStation. È possibile ottenerla poi anche tramite Amazon Fire Stick, Google Chromecast e Timvision Box. Per poter accedere al contenuto è necessario un abbonamento a DAZN. Inoltre, la partita si potrà vedere anche su Sky.