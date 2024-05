L’Atalanta ha battuto in finale di Europa League i campioni di Germania del Bayer Leverkusen: domenica affronterà il Torino

Una vittoria netta, schiacciante e meritata. L’Atalanta batte 3-0 i campioni di Germania del Bayer Leverkusen e vince l’Europa League. Si ferma a 51 gare, dunque, il record di imbattibilità degli uomini di Xabi Alonso, alla prima sconfitta in stagione. A decidere la gara è stata la tripletta di uno straordinario Ademola Lookman, migliore in campo per distacco. Ciò che più ha sorpreso è stata forse la condizione fisica di Scamacca e compagni, in grado di portare un pressing asfissiante per tutti i 90′ minuti di gioco. Ora i nerazzurri dovranno affrontare il Torino nella giornata di domenica 26 maggio, già certi della qualificazione alla prossima Champions League. Ma i granata dovranno comunque approcciare al match nella giusta maniera, per provare a portare a casa tre punti importanti in ottica Conference League.