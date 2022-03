Svelato l’audio del Var dopo il contatto Ranocchia-Belotti in Torino-Inter: il clamoroso errore di Massa, che dà ragione a Guida

Si torna a parlare di Torino-Inter e dell’episodio che l’ha segnata in modo indelebile, quello del contatto tra Ranocchia e Belotti, falloso per tutti tranne che per l’arbitro Guida e il Var Massa. L’audio della conversazione tra i due è stato diffuso durante un evento dell’AIA a Coverciano. Massa, dopo la revisione al monitor, dice: “È palla! Palla! Sì, vai avanti. Aspetta, fammi vedere… sì, ti confermo palla. Prima palla, poi piede”. Un errore clamoroso, confermato dalle registrazioni: nonostante abbia visto le immagini, l’arbitro di Imperia ha confermato la decisione del campo. Sbagliando irrimediabilmente. Il designatore Rocchi, intervenuto a Coverciano, ha spiegato: “Trattandosi di un VAR molto forte, l’arbitro Massa, che era appunto al VAR e ha gestito la tecnologia, da istintivo si è fatto guidare dalla prima decisione dell’arbitro Guida in campo. Cioè non ha fatto un’accurata ricerca delle immagini che invece andava fatta. Errore grave, ma non per questo perderemo un arbitro molto bravo come lui”.