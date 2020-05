Bava: "Annata fallimentare che non cancella la mia carriera" - Toro.it

L’ex ds del Torino, Massimo Bava, tornato in sella al Settore giovanile, ha parlato dell’esperienza della Serie A ma anche della sua carriera.

Le parole di Bava arrivano poche ore dopo quelle di Vagnati, presentato in mattinata allo stadio Olimpico. Una delle rare dichiarazioni dell’ex ds granata, che anche nei mesi in cui è stato in sella non ha mai rilasciato tante interviste. “Quest’anno la stagione come direttore sportivo di Serie A è stata fallimentare, perché purtroppo non ci sono stati risultati positivi”, ha detto nel corso di una diretta Facebook con l’Aiac Torino. “Sono cose che nell’arco del tempo ci possono stare. Ma ho fatto vent’anni di onorata carriera partendo dall’Eccellenza. Nel 1998-99 vincevo il campionato di Eccellenza col Volpiano, poi ho fatto tutte le categorie: Serie D, C2 con Canavese e Cuneo. Infine le giovanili con il Torino”, ha detto l’ex ds. “Ora è un momento che va così, quest’anno in A mi sono anche girate storte alcune cose, però quando mi volto indietro e faccio mente locale mi rendo conto che è stato fatto un ottimo percorso”.

Bava analizza la sua carriera

La promozione come direttore sportiva è arrivata sette anni dopo la responsabilità del vivaio. “Per l’ottavo anno sono stato promosso a direttore sportivo di Serie A: anche se è andata male, lo ritengo un traguardo bellissimo, un premio alla carriera, che non mi aspettavo. Qualcosa che mi ha riempito di gioia, tanta quanta la delusione di quest’anno, ma le emozioni vanno gestite”.

Poi sul lavoro svolto: “È stato per me motivo di orgoglio vedere tanti giocatori che ho avuto da giovani magari nel Volpiano, nel Rivoli, nel Canavese, che sono cresciuti e che adesso mi chiamano, giocano in Serie A, Serie B, Serie C. Durante l’amichevole che con il Toro abbiamo fatto contro l’Alessandria a marzo ho abbracciato Di Quinzio: in molti non se lo ricordano, ma lo presi a Cuneo con Ezio Rossi quando giocava nella Primavera dell’Albinoleffe. Ha fatto un ottimo percorso arrivando anche in Serie B”.

“Quest’anno abbiamo fatto un grande lavoro di scouting, esaminando circa 2500 giocatori tra Europa e Sudamerica”, ha concluso Bava.