Torino, Vagnati-Belotti: c'è feeling. Il ds granata elogia il Gallo

Il nuovo ds granata Davide Vagnati ha elogiato il Gallo Belotti, per la professionalità e l’attaccamento al Toro che sta dimostrando

Belotti come perno del Toro di Vagnati. Questa una delle certezze emerse dopo la conferenza stampa di presentazione del nuovo direttore sportivo granata. Da subito infatti sembra essere nato un feeling particolare con il capitano, giocatore simbolo di questo Toro. Tanti gli apprezzamenti fatti al Gallo, ancora al centro del progetto, nonostante le voci di mercato. Temperamento e spirito di sacrificio lo rendono la pedina di cui Longo necessita ora come ora.

Vagnati elogia Belotti: “Si allena molto bene”

“Belotti mi ha fatto vedere la sua professionalità e il suo attaccamento al Toro e alla sua professione. E’ in grande situazione psicofisica. A me piace vedere tutti gli allenamenti: lui si allena molto bene ed è già in ottime condizioni“, queste le dichiarazioni di Vagnati sul Gallo, che fanno trapelare tanta stima e fiducia. Oltre all’ottima condizione fisica, Belotti si è messo sin da subito a disposizione di Longo, essendo uno dei primi ad essere tornato ad allenarsi al Filadelfia. Ancora una volta ha voluto mostrare il suo attaccamento alla maglia con i fatti.

Futuro del Gallo sempre più granata

Sì, perchè il Gallo è uno che preferisce dimostrare sul campo le cose piuttosto che a parole. E l’intesa e la positività che l’ex ds spallino ha mostrato fanno ben sperare il popolo granata. Il numero 9 del Toro, entrato ormai nei cuori dei tifosi, potrebbe concretamente rimanere alla guida del club. Resta vivo l’interesse di Napoli e Fiorentina, che però non si sono ancora esposte. Molto inoltre dipenderà dalla posizione che il Toro ricoprirà a fine stagione. Gli ultimi risultati avvicinavano i granata alla zona rossa della classifica, ma la speranza è di invertire la rotta con la ripresa, per permanere nella massima serie.