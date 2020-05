Diritti Tv, giornata decisiva: Sky e Dazn paghino o si va in tribunale

Sky e Dazn devono confermare entro oggi i pagamenti dell’ultima tranche di diritti Tv da 233 milioni: in caso contrario si andrà in tribunale

Sarà una giornata decisiva, quella di oggi 26 maggio, per quanto riguarda la questione dei Diritti Tv e pagamenti dell’ultima tranche dovuti da Sky e Dazn. Il braccio di ferro tra la Lega di Serie A e i maggiori broadcaster televisivi, infatti, giungerà oggi al culmine grazie alla scadenza dell’ultimatum imposto proprio alle due società di trasmissione televisiva che avranno due sole strade tra cui scegliere. La prima è quella auspicata dalla Serie A e prevede la sottoscrizione e l’invio, da parte di Sky e Dazn, di una lettera impegnativa nella quale i due gruppi non solo confermino il pagamento dei 233 milioni di euro previsti dall’ultima tranche di diritti Tv, ma specifichino anche le modalità del medesimo. In caso contrario, la Lega farà partire i decreti ingiuntivi spostando di fatto il contenzioso nelle aule di un tribunale.

Serie A, Spadafora propone la diretta in chiaro

Nel frattempo, è il Governo nella persona del ministro Spadafora a cercare soluzioni che possano permettere ai tifosi di seguire la fine del campionato aggirando, di fatto, il problema dei diritti Tv e della trasmissione a pagamento delle partite. Come già raccontato nella giornata di ieri, infatti, il Ministro dello Sport avrebbe proposto di trasmettere in chiaro una “Diretta Gol” sul modello tedesco per evitare, soprattutto, eventuali assembramenti in bar e locali che trasmetteranno le partite.

Proposta che non sembra piacere ai club di Serie A che hanno infatti risposto di no alla questione sollevata da Vincenzo Spadafora. La questione sui Diritti Tv, dunque, dovrebbe trovare nella giornata di oggi una risposta definitiva: o i soldi o il tribunale. Tuttavia, un altro capitolo della diatriba riguardante la trasmissione delle partite che chiuderanno il campionato è destinato ad aprirsi.