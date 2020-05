Bava torna al Settore giovanile: è UFFICIALE - Toro.it

Massimo Bava ha accettato la proposta di rimanere al Torino: è, di nuovo, ufficialmente il Responsabile del Settore Giovanile

Massimo Bava resta al Toro: è (di nuovo) ufficialmente il Responsabile del Settore giovanile. Lo ha annunciato la stessa società granata, subito dopo aver comunicato che l’ingaggio di Davide Vagnati come nuovo direttore sportivo. Questo il comunicato ufficiale: “Il Torino Football Club comunica che Massimo Bava torna alla guida del Settore giovanile di cui è stato il Responsabile dal 2012 sino allo scorso giugno con proficui risultati. Il Presidente Urbano Cairo lo ringrazia per il lavoro svolto in questa stagione in prima squadra”.

Torino: Bava ha ricevuto le rassicurazioni che voleva

Lo scorso 4 maggio, al Filadelfia, Bava aveva avuto un confronto con il presidente Urbano Cairo riguardo al proprio futuro; a questo è seguito un altro confronto, questa volta con Davide Vagnati. Dopo aver ricevuto rassicurazioni riguardo ai propri poteri, ha accettato di tornare a occupare il ruolo avuto negli scorsi anni, quando il ds del Torino era Gianluca Petrachi.