Al termine di Torino-Inter, Raoul Bellanova ha commentato la partita: “Rimbocchiamoci le maniche e andiamo avanti”

Al termine della partita, ha parlato Raoul Bellanova: “Sì è stata una partita equilibrata. Creiamo occasioni, giochiamo discretamente bene, però la verità è una sola: abbiamo 9 punti e ne stiamo perdendo tanti. Ci fanno male le ultime sconfitte: ci rimbocchiamo le maniche e andiamo avanti. Prendiamo di buono che abbiamo creato tanto nel primo tempo. Poi però loro sono grandi campioni, se perdi il pallino del gioco ti tagli le gambe. Per prendere i 3 punti bisogna fare gol, dobbiamo essere più incisivi”.

Su Schuurs e Vlasic

“Schuurs l’ho visto piangere. Il ginocchio è l’incubo di un calciatore, è l’infortunio più brutto. Non dobbiamo farci condizionare, anche se Perr è fondamentale per noi. Non è una scusa: non dobbiamo calare se un compagno esce dal campo, perché chi entra è altrettanto forte. Per Vlasic grande spavento, siamo contenti che le cose siano andate per il meglio”.

Sul Lecce

“Dobbiamo lavorare, abbiamo un mister che non molla un centimetro. Già da domani cercherà di tirare fuori il meglio, ma poi in campo ci vanno i giocatori. Dobbiamo andare a Lecce per prendere i 3 punti, ci servono come l’aria”.