Paura per Vlasic al termine di Torino-Inter: il giocatore è svenuto per alcuni secondi dopo aver sbattuto la testa

Paura per Nikola Vlasic nel finale di Torino-Inter. Il giocatore, dopo aver sbattuto la testa sul terreno di gioco, è svenuto per alcuni secondi. Subito barella in campo e tutti i giocatori intorno a lui. Per fortuna, dopo alcuni attimi di panico, il giocatore si è ripreso ed è uscito sulle sue gambe.