Pochi giorni alla ripresa del campionato, in cui gli uomini di Juric affronteranno l’Inter di Inzaghi: i precedenti del match

Prosegue la marcia di avvicinamento a Torino-Inter, gara valida per la 9ª giornata di Serie A. I granata arrivano al match in un momento non particolarmente facile, reduci da due pareggi e due sconfitte nelle ultime quattro partite. I nerazzurri hanno invece pareggiato contro il Bologna nell’ultimo match prima della sosta nazionali. Entrambe le squadre andranno dunque alla ricerca dei tre punti per riprendere il cammino in campionato. Campionato che ha visto disputarsi 81 precedenti in terra piemontese, con 30 vittorie dell’Inter, 24 pareggi e 27 vittorie del Toro.

L’ultimo precedente: Torino-Inter 0-1

L’ultima gara tra i due club si è giocata lo scorso 3 giugno ed è stata decisa da un gol di Brozovic, su assist di Romelu Lukaku, nei minuti finali della prima frazione di gioco. Un match in cui il Torino aveva messo a segno addirittura 17 tiri verso lo specchio della porta, ma evidentemente inutili ai fini del risultato.

L’ultima vittoria, targata Mazzarri

L’ultimo successo granata risale al 27 gennaio 2019, quando Izzo decise la gara su assist di Ansaldi. 1-0 il risultato finale al Grande Torino, allora guidato da Walter Mazzarri. Una gara piuttosto nervosa in cui l’arbitro Maresca estrasse sei cartellini gialli e uno rosso, nei confronti di Matteo Politano,

Il 3-3 del 2013

Una delle gare più spettacolari andata in scena a Torino fu quella del 20 ottobre 2013. Dopo 5 minuti di gara subito un episodio decisivo, con l’espulsione del portiere Handanovic e il conseguente rigore per il Toro, fallito da Cerci. Al 21′ la sbloccò Farnerud, ma Guarin mise il risultato in equilibrio a pochi secondi dal termine de primo tempo. Nella ripresa Immobile portò in vantaggio i granata, ma un’Inter combattiva ribaltò con la doppietta di Palacio. Il definitivo pareggio venne realizzato da Bellomo al 90.