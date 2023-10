Torino-Inter, nona giornata di campionato, è anche Bellanova contro Dimarco: la sfida sulla fascia può determinare il match

Manca sempre meno a Torino-Inter, gara valida per la nona giornata di Serie A. Partita in programma alle ore 18:00 di sabato 21 ottobre, in un Olimpico Grande Torino che sarà pieno. La sfida contro i nerazzurri, mette faccia a faccia sulla fascia Raoul Bellanova e Federico Dimarco. Questo duello, può essere determinante in vista del risultato del match. I giocatori vivono due momenti completamente diversi: Bellanova è stato preso in estate dal Cagliari e deve ancora ingranare, mentre Dimarco è una certezza. Lo scorso anno i due sono stati compagni di squadra all’Inter, squadra nella quale, a detta dell’esterno, è arrivato grazie al lavoro di Ivan Juric a Verona. Di seguito i numeri dei due esterni.

Bellanova-Dimarco: i numeri

Per Bellanova, che gioca a destra, 8 presenze nelle prime 8 di Serie A. Per lui 3 cartellini gialli e 1 solo assist. Da lui ci si aspetta di più, sia in fase offensiva che in fase difensiva. Dimarco invece ha giocato finora 7 partite, condite da 1 gol e 3 assist. Sulla fascia è un pericolo costante, in grado di fare sempre male con le sue conclusioni. Quando giocava al Verona, segnò 2 gol al Toro nella stagione 2020/2021. Insidiato quest’anno da Carlos Augusto, ex Monza, si sta dimostrando uno dei migliori e dei più continui sulla sinistra in Italia.