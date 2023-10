Sabato alle ore 18:00 c’è Torino-Inter: Raoul Bellanova è l’ex della partita, il numero 19 al Toro non ha ancora convinto

Dopo la pausa dedicata alle Nazionali, si torna in campo in Serie A. Torino chiamato a riscattarsi dopo la sconfitta nel derby: sabato 21 ottobre, alle ore 18:00, allo Stadio Olimpico Grande Torino arriva l’Inter. Il grande ex della sfida è Raoul Bellanova, che adesso gioca nel Toro. Lo scorso anno era stato girato in prestito all’Inter dal Cagliari, per poi vincere una Coppa Italia e una Supercoppa con i nerazzurri. L’esterno, ha anche giocato uno spezzone di finale di Champions League, contro il Manchester City. Simone Inzaghi non lo ha fatto giocare molto, ma lo ha comunque utilizzato, tanto da volerne il riscatto a fine stagione. Riscatto che però non è arrivato, con il Torino che con 7 milioni di euro lo ha preso dal Cagliari. Con Ivan Juric sta giocando, ma non ha ancora convinto e soddisfatto le aspettative.

Solo un assist

Arrivato al posto di Singo, per giocare sulla destra nel 3-4-2-1 di Juric, sta facendo fatica. Finora ha giocato tutte le 9 partite (8 in campionato e 1 in Coppa Italia). Per lui 1 assist e 3 ammonizioni. Poco incisivo nella fase offensiva, ma anche nella fase difensiva ci sono dei problemi. L’impatto in granata poteva andare meglio, ma la stagione è ancora lunga.