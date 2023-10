Lavoro personalizzato per Sazonov al Filadelfia: in caso di assenza di Buongiorno, per lui contro l’Inter un’altra possibile occasione

Se c’è un giocatore che è stato sfortunato in questo inizio di stagione, di certo è Saba Sazonov. Il difensore georgiano, classe 2002, è arrivato in estate dalla Dinamo Minsk. Contro il Verona, dopo aver debuttato a Roma contro la Lazio, è stato lanciato titolare ma dopo 27 minuti è uscito per infortunio. Solo una forte botta però per lui, che nel derby era già in panchina. In settimana al Filadelfia ha svolto lavoro personalizzato, ma in caso di forfait di Buongiorno, avrà un’altra chance da titolare in una gara importante. Grande curiosità intorno a lui, in quanto sembra avere caratteristiche importanti.

Lo schieramento del Torino in difesa

Con Djidji out e Zima non al top, ci sono problemi numerici per il Torino in difesa. A sinistra il posto è di Rodriguez, mentre al centro e a destra i due titolari al momento sono Buongiorno e Schuurs. Buongiorno proverà fino all’ultimo ad esserci contro l’Inter, ma in caso contrario toccherà a Sazonov.

Il numero 15 può giocare sia al centro della difesa, che come braccetto destro, facendo scalare Schuurs in mezzo. Finora si è visto poco, ma è pronto ad approfittare delle tante defezioni.