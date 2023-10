In campionato i granata tra le mura amiche dello stadio Olimpico Grande Torino hanno vinto solo una partita, quella contro il Genoa

Il fischio d’inizio di Torino-Inter è sempre più vicino e l’attesa cresce. A testimoniarlo è il fatto che ci sarà una cornice di pubblico davvero importante ad assistere al match tra i granata e i ragazzi di Simone Inzaghi. Una sfida che si preannuncia molto combattuta, con le due squadre che andranno a caccia dei 3 punti per motivazioni molto diverse. Il Toro per rialzare la testa dopo la sconfitta rimediata contro la Juve, mentre i nerazzurri per tornare a vincere dopo il pareggio rimediato contro il Bologna e per continuare a occupare le zone alte della classifica. Analizzando numeri, dati e statistiche, bisogna dire che sono tutti a favore dell’Inter. Basti partire dal fatto che in questo campionato i granata in casa sono riusciti a vincere solo una partita, ovvero quella contro il Genoa, in una sfida che sembrava bloccata sul pareggio ma che nei minuti finali Nemanja Radonjic grazie a un gran gol è riuscito a sbloccare regalando così 3 punti molto importanti al Toro. Oltre al successo contro i rossoblù, al Grande Torino Milinkovic-Savic e compagni sono stati in grado di raccogliere solamente tre pareggi, contro Cagliari, Roma e Hellas Verona, senza mai perdere ancora. I granata contro l’Inter sperano di raccogliere il secondo successo in casa, questo è l’obiettivo.

Il rendimento dell’Inter in trasferta è da paura: in Europa nessuno come i nerazzurri

Invece è davvero impressionante il rendimento che l’Inter sta mantenendo in trasferta in questo campionato. Fino ad ora i lombardi lontano da San Siro hanno disputato tre partite, contro Cagliari, Empoli e Salernitana, e hanno raccolto tre vittorie riuscendo a segnare in totale sette reti e senza subire gol. Numeri che possono spaventare il Toro, ma i granata non si daranno di certo per vinti e scenderanno in campo con il coltello tra i denti. Comunque, per quanto riguarda i cinque maggiori campionati europei, oltre all’Inter solamente l’Arsenal è l’unica squadra che non ha ancora subito reti in trasferta, ma nessuna squadra in tutta Europa ha segnato fuori casa così tanti gol come sono stati in grado di fare i nerazzurri.