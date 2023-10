Tra i dubbi che ha Juric in vista della partita contro l‘Inter c’è quello in merito a chi schierare sulla fascia sinistra: Lazaro o Vojvoda?

Dopo l’amara sconfitta rimediata nel derby della Mole e la pausa per le nazionali che è servita a metabolizzare la sconfitta e a lavorare, lavorare, e ancora lavorare, da parte del Toro ci si aspetta una reazione e la si attende già nel match casalingo contro l’Inter. Dunque Ivan Juric non potrà assolutamente sbagliare la formazione da schierare contro gli uomini di Simone Inzaghi. C’è da segnalare che sono diversi i dubbi che serpeggiano nella testa di Juric. Tra essi c’è quello che riguarda chi schierare sulla fascia sinistra tra Valentino Lazaro o Mergim Vojvoda. Un dubbio che molto presto dovrà essere sciolto, come tutti gli altri. Sia se andrà in campo il numero 20 granata, sia se invece verrà buttato nella mischia il kosovaro classe 1995 il risultato dovrà essere lo stesso, ovvero avere in azione un giocatore che, come tutti gli altri compagni, dovrà avere la fame di vincere anche se non sarà affatto facile, basti pensare che in campionato l’Inter non ha ancora perso in trasferta e non ha nemmeno subito reti. Toccherà al Toro provare a dare il primo dispiacere ai nerazzurri lontano dalle mura amiche di San Siro.

Sia Lazaro che Vojvoda hanno voglia di giocare e di dimostrare quanto valgono

In questa partita fondamentale, che si appresta ad avere una cornice di pubblico davvero importante e su un manto erboso in condizioni pressoché perfette, nessuno si accontenterà di partire dalla panchina. Per questo Lazaro e Vojvoda si daranno battaglia fino all’ultimo per conquistare una maglia da titolare. Lazaro sarà un ex della partita, vorrà assolutamente giocare e fare una grande prestazione per dimostrare ai nerazzurri che si sono sbagliati a non credere in lui. Mentre Vojvoda vuole rifarsi dopo aver raccolto solo pochi minuti in campo nel match contro la Juve e dimostrare che il Toro può veramente contare su di lui. Fino all’ultimo, tra i due sarà una bella battaglia. Infine è doveroso ribadire che chi andrà in campo dovrà dare il meglio. Nessuno tra i granata potrà permettersi di sbagliare la partita.