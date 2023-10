In vista di Torino-Inter, ecco chi recupera e chi no nella squadra di Ivan Juric: Buongiorno può essere convocato, ma non giocherà

Torino-Inter, ore 18:00 di stasera: si gioca per la nona giornata di campionato. Sfida non facile per Ivan Juric, con la sua squadra che al momento non è in forma. Simone Inzaghi non recupera Arnautovic e Cuadrado, che non faranno parte della trasferta di Torino. In conferenza stampa, l’allenatore croato ha parlato della situazione infortuni. Nel Toro, Alessandro Buongiorno ha quasi recuperato, potrebbe anche essere convocato ma non giocherà questa sera. Saba Sazonov invece è recuperato e partirà titolare. Anche David Zima sta bene, convive con il dolore ma migliora sempre di più. Il classe 2000, dopo l’operazione al ginocchio, aveva avuto una piccola ricaduta, ma adesso il peggio sembra passato.

Gli infortunati non ancora a disposizione

Ovviamente, non tutti hanno recuperato. Koffi Djidji e Brandon Soppy sono ancora out, ma sulla via del recupero. Il primo è stato operato due volte in estate quindi ci metterà sicuramente di più. L’infortunio di Zapata non permetterà all’attaccante di esserci, ma l’ex Atalanta dovrebbe rientrare per la prossima. Anche Buongiorno rientra tra gli indisponibili, nonostante possa essere convocato da Juric. Assenze pesanti, ma non mancano i rimpiazzi.