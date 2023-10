Verso Torino-Inter, la probabile formazione di Simone Inzaghi in vista della trasferta contro i granata: non ci saranno Arnautovic e Cuadrado

L’Inter si prepara alla ripresa del campionato di Serie A. Ad attendere gli uomini di Simone Inzaghi ci sarà il Torino di Juric, che ha perso Duvan Zapata per un infortunio muscolare. I nerazzurri arrivano al match con le assenze di Cuadrado e Arnautovic, fermi per problemi fisici. Per il resto l’allenatore nerazzurro potrà contare su tutta la rosa a disposizione, per provare a centrare i tre punti all’inseguimento del Milan capolista. Ecco la probabile formazione dell’Inter in vista della trasferta del Grande Torino.

Ballottaggio Barella-Frattesi a centrocampo

Inzaghi si affiderà al solito 3-5-2. In porta ci sarà Sommer, mentre la difesa sarà composta da Pavard, Acerbi e Bastoni. Le fasce di centrocampo dovrebbero essere presidiate da Dumfries, visto lo stop di Cuadrado, e da Dimarco. In mediana Calhanoglu e Mkhitaryan sembrano sicuri del posto, mentre è vivo il ballottaggio tra Barella e Frattesi per l’ultima maglia a completare il reparto. In attacco non ci sono dubbi: spazio al capocannoniere del campionato Lautaro Martinez, che sarà affiancato da Thuram.

La probabile formazione dell’Inter

Probabile formazione Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dimarco, Calhanoglu, Mkhitaryan, Barella/Frattesi, Dumfries; Lautaro, Thuram. A disp. Audero, Di Gennaro, Darmian, De Vrij, Bisseck, Carlos Augusto, Asllani, Frattesi, Agoume, Stankovic, Sensi, Klaassen, Sanchez. All. Simone Inzaghi.

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Arnautovic, Cuadrado