Juric in conferenza stampa ha parlato anche di Vanja Milinkovic-Savic: “Abbiamo fatto una scelta, gli errori possono capitare”

Non sarà facile per il Torino rialzarsi subito dopo la sconfitta nel derby, visto che la prossima gara è contro l’Inter di Simone Inzaghi. Uno dei più criticati, dopo la straccitadina, è stato il portiere granata Vanja Milinkovic-Savic. Le sue due uscite in ritardo hanno compromesso il derby, ma non è la prima volta che il portiere serbo sbaglia. Dietro di lui quest’anno ci sono Gemello, Popa e Brezzo. Lo scorso anno c’era anche Berisha, che si era messo fuori rosa. Da quando è arrivato Juric, il portiere titolare è sempre stato lui. Si tratta di un portiere moderno, abile con i piedi, ma con qualche carenza tecnica. L’allenatore del Torino, in conferenza stampa, ha parlato proprio di lui: di seguito le sue parole.

Juric: “Abbiamo fatto una scelta”

Juric ha detto: “Dopo il derby, è andato subito in Nazionale, non ci siamo parlati. Noi abbiamo fatto una scelta di puntare su un portiere che prima non giocava e metti in preventivo che gli errori possono capitare, anche i più grandi portieri sbagliano. Sta lavorando come un matto, bisogna dargli fiducia, quando c’è da soffrire si soffre insieme”. Parole che non lasciano spazio a dubbi: anche contro l’Inter ci sarà lui in porta. Non che ci fossero molti dubbi, ma l’importante è che il portiere capisca e apprenda dai suoi errori.