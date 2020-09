Belotti come Mazzola: il Gallo nella storia del Toro. E nel mirino c’è Graziani

Con 81 reti con la maglia del Toro Belotti supera Gabetto ed eguaglia Valentino Mazzola: è 3° nella classifica dei marcatori granata in Serie A

Belotti come Valentino Mazzola: da Capitano a Capitano, dopo la partita contro l’Atalanta anche il Gallo è entrato di diritto nella storia del Torino come 3° marcatore granata di tutti i tempi in Serie A. La doppietta del Grande Torino, infatti, non è bastata per salvare i granata dalla seconda sconfitta consecutiva in campionato ma di certo è stata sufficiente all’attaccante per raggiungere quota 81 reti in Serie A con la maglia granata. Un traguardo che gli permette di scavalcare Gabetto nella classifica dei bomber del Toro agguantando al terzo posto proprio il Capitano per eccellenza: Valentino Mazzola. Andrea Belotti fa festa, dunque, e ne ha motivo anche perchè adesso nel mirino c’è un altro grande protagonista.

Il Gallo punta Graziani e blinda il 9° posto assoluto

A sole 16 reti di distanza, infatti, spicca Ciccio Graziani che in Serie A di reti con la maglia del Torino ne ha segnate 97. Un distacco che il Gallo potrebbe colmare già in questa stagione puntando al secondo posto in una classifica che resta guidata da Paolo Pulici con ben 134 reti all’attivo. I due gol contro l’Atalanta, dunque, hanno lanciato Belotti verso le più alte vette della storia del club ma gli hanno consentito anche di blindare un altro “posticino”.

Se nella classifica delle reti siglate in Serie A il Gallo ha ufficialmente raggiunto Mazzola al terzo posto, come fin qui raccontato, in quella riguardante le reti totali siglate con la maglia del Toro (in tutte le competizioni) ha blindato il 9° posto a quota 94 gol, 5 in meno di Baloncieri (99) che lo precede. Appena sopra, ci sono di nuovo loro: Valentino Mazzola (103), Guglielmo Gabetto (107) e Ciccio Graziani che con 122 reti occupa il 5° posto nella classifica dei migliori marcatori del Toro. Una classifica che resta guidata da Pupi che di centri totali ne ha totalizzati 169.